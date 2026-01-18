Nel 2016, Jacques Moratti era stato condannato in Svizzera per impiego illegale di lavoratori. Recentemente, emergono nuovi dubbi su Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, coinvolto in un incendio nella notte di Capodanno che ha causato la morte di 40 persone. La vicenda solleva interrogativi sulla sua responsabilità e sulla sicurezza del locale.

Si sollevano nuovi dubbi su Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana dove in un incendio nella notte di Capodanno sono morte 40 persone. Secondo quanto riporta il quotidiano elvetico ‘NZZ am Sonntag’, infatti, l’uomo potrebbe non aver avuto i requisiti per il rilascio di un permesso di gestire un’attività poiché già condannato in Svizzera nel 2016 per avere impiegato lavoratori illegalmente, sempre a Crans-Montana. Secondo la legge vallesana, alle persone con precedenti penali è vietato gestire un bar in determinate circostanze. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, Jacques Moratti era stato condannato in Svizzera nel 2016 per impiego illegale di lavoratori

Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. I pm di Roma invieranno rogatoria in Svizzera

Il Tribunale di Sion ha convalidato l’arresto di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation a Crans-Montana, coinvolto nel rogo di Capodanno che ha causato 40 vittime e 116 feriti. I pm di Roma trasmetteranno una rogatoria in Svizzera per approfondire l’indagine. La decisione ha validità di tre mesi, mentre le autorità italiane collaborano con quelle svizzere per chiarire i fatti.

Crans Montana, un amico dei coniugi è disposto a pagare la cauzione. Jacques Moretti ai giudici: «Mai avuto intenzione di lasciare la Svizzera»

Jacques Moretti, gestore di Le Constellation, risponde alle domande del giudice del Tribunale di Sion riguardo alla cauzione e alla sua permanenza in Svizzera. Nel corso dell’udienza, ha dichiarato di non aver mai avuto intenzione di lasciare il paese, mentre Crans Montana, un amico dei coniugi coinvolti, si è offerto di pagare la cauzione. La vicenda riguarda il tragico incendio di Capodanno che ha causato numerose vittime e feriti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Sigilli al 'Piper', storico locale di Roma, dopo la strage di Crans-Montana: riscontrate anomalie all'impianto e rischi per l'evacuazione. I controlli della Questura vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia in Svizzera #ANSA x.com

Roma, chiusa la discoteca Piper dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook