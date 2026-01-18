Crans Montana i pc dei Moretti sequestrati solo il 14 gennaio Gli avvocati di parti civili e i dubbi sull’amico garante per la cauzione

A Crans-Montana, i computer dei Moretti sono stati sequestrati il 14 gennaio, sollevando dubbi tra le parti coinvolte. Gli avvocati delle famiglie delle vittime evidenziano incertezze riguardo all’amico garante per la cauzione, mentre l’inchiesta sull’incendio che ha causato 40 morti e numerosi feriti prosegue, approfondendo le responsabilità e i dettagli del tragico evento.

I dubbi dei legali delle famiglie delle vittime dello spaventoso rogo di Crans-Montana, con i suoi 40 morti e con i tantissimi feriti ricoverati in condizioni gravissime, si moltiplicano e diventano sempre più pesanti man mano che emergono nuovi atti dell'inchiesta. A partire da una circostanza che gli avvocati definiscono "sconcertante": il sequestro di cellulari e computer dei coniugi Moretti – considerati senza redditi dai pm – avvenuto molti giorni dopo l'incendio del Constellation. Un dettaglio che, per chi rappresenta le famiglie delle vittime, riporta al centro la questione del potenziale i nquinamento delle prove.

Crans Montana, durante l'incendio mortale Jessica Moretti riprendeva: poi ha nascosto i video. Le foto agli atti - Quando è stata interrogata dai magistrati svizzeri, prima che il marito venisse arrestato e lei venisse sottoposta all’obbligo di firma, Jessica Moretti ha detto di non avere nel ... ilmattino.it

Crans Montana, Jacques Moretti “senza redditi”: la cauzione per lui e la moglie sarà pagata da un “caro amico” che vuole restare anonimo - Cauzione di 400mila franchi per i coniugi Moretti, proprietari del Constellation bar di Crans Montana distrutto dall'incendio di Capodanno. ilfattoquotidiano.it

Cauzione di 400mila franchi per i coniugi Moretti, proprietari del Constellation bar di Crans Montana distrutto dall'incendio di Capodanno. La pagherà un amico - facebook.com facebook

Crans-Montana, Manfredi Marcucci esce dal coma: «Vorrei incontrare i miei amici che sono in gita a Milano» x.com

