Crans-Montana i gestori del locale | Non abbiamo redditi Un amico paga la cauzione

A Ginevra, il 18 gennaio 2026, Jacques Moretti si trova in una situazione finanziaria complessa: senza redditi, con immobili ipotecati e veicoli in leasing. I gestori di un locale hanno dichiarato di non avere entrate, mentre un amico ha coperto la cauzione. Questa vicenda evidenzia le sfide economiche di alcuni soggetti e le soluzioni alternative adottate in contesti di difficoltà finanziaria.

Ginevra, 18 gennaio 2026 – Jacques Moretti non ha redditi, i suoi immobili sono gravati da ipoteche e le sue auto sono in leasing. Per questo la procuratrice generale aggiunta del Vallese Catherine Seppey ha chiesto "solo" 200mila franchi (circa 215mila euro) di cauzione nei suoi confronti e altrettanti per la moglie Jessica Maric. Secondo la procura "l'imputato presenta un rischio concreto di fuggire dalla Svizzera per sottrarsi alla procedura e alla sanzione prevedibile, poiché, allo stato attuale, non sembra avere alcuno sbocco per il futuro nel Canton Vallese".

