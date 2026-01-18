Crans-Montana amicizie ed equilibri politici | inchiesta sui Moretti viene giù tutto

L'inchiesta sui Moretti a Crans-Montana analizza il contesto politico e sociale attorno all'incendio. La gestione delle conseguenze da parte delle autorità vallesi appare poco trasparente, alimentando dubbi sulla presenza di dinamiche di copinage e familismo. Questo articolo approfondisce le implicazioni di un episodio che ha svelato fragilità nelle relazioni tra istituzioni e comunità locale.

La parola tecnica è " copinage ", ovverosia familismo. Libero lo ha scritto fin dal primo giorno: la gestione delle conseguenze del rogo di Crans-Montana da parte del Canton Vallese, sia dal punto di vista delle istituzioni politiche sia da quello della magistratura, è quanto meno nebulosa. Le fiamme che hanno bruciato Le Constellation hanno generato una coltre di fumo che si fa sempre più fitta, e contrasta con il candore della neve che ha coperto la cittadina svizzera. Sono diversi gli indizi che legittimano quello che il quotidiano elvetico Nzz ha definito "il comprensibile scetticismo degli italiani", non solo sulla macchina dei soccorsi svizzeri ma soprattutto sulle modalità con cui il Vallese si sta preparando a rendere giustizia alle vittime.

