Cosmi e l’impatto di Akanji | Acquisto azzeccato sotto ogni punto di vista Con lui la difesa nerazzurra…

Cosmi analizza l’arrivo di Akanji, sottolineando come il suo acquisto abbia migliorato significativamente la solidità della difesa nerazzurra. Il commento evidenzia l’importanza del difensore svizzero nel sistema di gioco dell’Inter, contribuendo a rafforzare la linea difensiva e a garantire maggiore stabilità alla squadra. Le parole di Cosmi riflettono l’apprezzamento per un investimento che si è rivelato, finora, molto efficace.

Inter News 24 Cosmi elogia l’impatto del difensore svizzero sulla solidità della retroguardia nerazzurra: ecco le sue parole. L’Inter di Cristian Chivu sembra aver finalmente trovato la quadratura del cerchio in fase difensiva, archiviando le incertezze che avevano caratterizzato le stagioni precedenti. Il cambio di marcia è evidente e, secondo molti addetti ai lavori, la svolta coincide con un colpo di mercato estivo che ha spostato gli equilibri della rosa. La capacità dei nerazzurri di blindare la propria porta è diventata uno dei fattori chiave nella rincorsa ai vertici della classifica, rendendo la squadra meno vulnerabile alle ripartenze avversarie. 🔗 Leggi su Internews24.com

Viviano elogia l'Inter e la leadership di Akanji: «Acquisto sottovalutato, fa tutto con serenità»

Viviano sottolinea l’importanza di Akanji nell’Inter, evidenziando la sua crescita e il ruolo di leader nella difesa. L’ex portiere commenta positivamente l’acquisto, ritenendolo spesso sottovalutato, e apprezza la serenità con cui il giocatore affronta le partite. La prestazione contro il Parma conferma l’affidabilità di Akanji, che si sta affermando come elemento chiave nel progetto nerazzurro.

