Cosa sta succedendo in centro storico e perché anche a Parma le gang di ' maranza' iniziano a preoccupare

Negli ultimi tempi, anche nel centro storico di Parma si registrano segnali di disagio legati alla presenza di gruppi di giovani denominati 'maranza'. Sebbene non si tratti di fenomeni paragonabili a quelli di grandi città o di contesti internazionali, la crescente escalation di comportamenti violenti desta preoccupazione tra residenti e istituzioni. È importante analizzare le cause di questa tendenza per comprendere meglio il fenomeno e individuare eventuali soluzioni.

Non siamo a Milano nè tantomeno in una città dell'America Latina ma anche a Parma la violenza di alcuni giovanissimi, inizia a preoccupare. I residenti lo dicono da tempo. La politica, oltre alle uscite per denunciare episodi specifici e delle accuse reciproche, inizia a ragionare - forse più concretamente del passato - sul fenomeno. Aldilà degli schieramenti politici la sensazione diffusa è che occorre intervenire. Parliamo della violenza di giovani e giovanissimi, spesso ragazzini di seconda e terza generazione che faticano ad 'integrarsi' e provengono, spesso ma non sempre, da famiglie con problemi economici e sociali.

