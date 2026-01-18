Cosa abbiamo trovato nel suo telefono Crans scoperta choc su Jessica Moretti

Durante le indagini relative all'evento di Capodanno al Le Constellation di Crans-Montana, sono stati trovati elementi che hanno portato a una scoperta significativa riguardo Jessica Moretti. Questa scoperta ha aperto nuove piste nelle indagini in corso, evidenziando l'importanza di approfondire quanto emerso. La situazione rimane sotto attenta osservazione da parte delle autorità, che continuano a lavorare per chiarire ogni dettaglio.

La notte di Capodanno al Le Constellation di Crans-Montana continua a produrre scosse giudiziarie che si allargano con il passare delle settimane. La strage che ha provocato 40 morti e oltre 100 feriti, in gran parte ragazzi entrati nel locale solo per festeggiare l’arrivo del 2026, non è più soltanto una tragedia da ricostruire nei suoi aspetti tecnici, ma un caso che ora mette sotto la lente anche le versioni fornite agli inquirenti da chi gestiva il club. >> “È morto all’improvviso”. Roberta Capua, dolore e lacrime: “Lutto che ha sconvolto le nostre vite” Al centro delle nuove contestazioni c’è Jessica Moretti, figura chiave della gestione del locale e moglie di Jacques, il socio finito in carcere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans-Montana, l’accusa choc: “Jessica Moretti ferita? Ha mentito” Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti choc prima della tragedia: “Ci servono” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Brogialdi: “Stiamo pagando gli operatori del centro diurno. Nel 2026 contiamo di aprire la nuova palestra”; L’Arte di amare nella vita di tutti giorni; Francesca Brambilla, dalla tv alla denuncia: «Il mio compagno voleva annientarmi, ho trovato il coraggio di far scattare il codice rosso; Invece di risolvere il problema dello spaccio nel bosco di Rogoredo, Milano lo vuole spostare per le Olimpiadi. Cosa abbiamo intercettato questa settimana Dal design alla società, passando per le grandi collaborazioni globali: ecco tre storie che raccontano il mondo che cambia e i trend che dovresti conoscere. - Trend 2026: Le 5 tonalità che guideranno la creatività s - facebook.com facebook Di cosa abbiamo bisogno per imparare meglio x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.