Corteo in Groenlandia contro mire Trump

A Nuuk, capitale della Groenlandia, si è svolto un corteo di circa 7.500 persone per esprimere il proprio dissenso rispetto al progetto del presidente Trump di annettere il territorio groenlandese agli Stati Uniti. La manifestazione riflette le preoccupazioni della popolazione locale riguardo alle implicazioni di questa possibile acquisizione e al rispetto della sovranità della regione.

07.48 07.05 Groenlandia, vertice ambasciatori Ue05.07 Pozzallo (RG), soccorsi 101 migranti05.07 Pozzallo, soccorsi 101 migranti04.28 Taiwan, spiavano per la Cina: 6 arresti03.16 Alpi Austria, morti altri tre sciatori02.12 Tre partiti Ue:stop accordo dazi Usa-Ue00.57 Siria,esercito prende aeroporto a Tabqa00.01 Kiev: in 24 ore 117 scontri con russi p.547 SETTIMANA IN TV"LA PRESIDE", il lunedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e ai video della conferenza stampa 1 e 2 "DON MATTEO 15", il giovedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "PRIMA DI NOI", la domenica, ore 21. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Groenlandia nelle mire di Trump, Starmer: "Giù le mani" Leggi anche: Le mire di Trump sulla Groenlandia riavvicinano l’Islanda all’Unione europea Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le proteste in Danimarca e in Groenlandia contro le minacce di Trump; Groenlandia: «Make Americans Go Away, lotta che riguarda tutto il mondo»; Proteste a Nuuk e Copenaghen contro l’annessione Usa della Groenlandia; Groenlandia, migliaia in piazza a Copenaghen contro Trump: “No all’annessione”. Presente anche una delegazione del Congresso Usa. Le proteste in Danimarca e in Groenlandia contro le minacce di Trump - A Copenaghen migliaia di persone hanno partecipato a un corteo, e a Nuuk in centinaia si sono radunati davanti al consolato statunitense ... ilpost.it

“Make America Go Away”: proteste anti-Trump in Groenlandia e a Copenhagen - In Danimarca migliaia di persone sono scese in piazza, nella capitale Copenaghen, per protestare contro Donald Trump e le sue mire sulla Groenlandia. unionesarda.it

Diretta | Trump contro l'Europa: "Dazi su alcuni Paesi per la Groenlandia". Migliaia in piazza a Copenaghen contro gli Usa - Trump annuncia dazi fino al 25% contro vari Paesi europei legandoli alla Groenlandia. msn.com

A Copenaghen migliaia di persone hanno partecipato a un corteo, e a Nuuk in centinaia si sono radunati davanti al consolato statunitense. * Manifestazioni di protesta in Danimarca e in Groenlandia oggi sabato 17 gennaio 2026 contro le mire espansionist - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.