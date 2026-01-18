corsi di medicina a tirana studenti campani in rivolta

In Italia, alcuni studenti campani sono stati assegnati ai corsi di Medicina a Tirana, tra quasi 220 studenti provenienti da tutta Italia. La situazione ha generato disagio tra gli interessati, che si trovano a dover affrontare un percorso di studio in una città straniera contro le loro preferenze. Questa scelta ha suscitato discussioni riguardo alle modalità di assegnazione e alle opportunità future per gli studenti coinvolti.

È una corsa contro il tempo. Sono oltre una trentina gli studenti campani tra i 220 di tutta Italia che, contro la loro volontà, sono stati destinati a seguire i corsi di Medicina nell'Università albanese Nostra Signora del Buon Consiglio a Tirana. Una vicenda che sa di confusione burocratica e scarse informazioni, su cui deve pronunciarsi il Tar del Lazio che ha ricevuto il ricorso cumulativo dei 220 studenti. Spiega Anna C., mamma di uno degli studenti campani: «Mio figlio, come gli altri, ha presentato regolare domanda di ammissione a Medicina, in cui si chiedeva di selezionare le sedi preferite in caso di ammissione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

