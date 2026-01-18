Corsa di Miguel 2026 oltre 15 mila runner a Roma per la classica gara di gennaio

La Corsa di Miguel 2026 si è svolta a Roma, coinvolgendo oltre 15.000 partecipanti. La tradizionale gara di 10 chilometri, insieme alle nuove iniziative di 5 chilometri dedicate alla “generazione Miguel” e alla Strantirazzismo, hanno visto la partecipazione di studenti e famiglie. L’evento, che si tiene ogni gennaio, rappresenta un momento di sport e sensibilizzazione nella capitale italiana.

Roma, 18 gennaio 2026 – Erano oltre 15.000 tra runner tradizionali impegnati nella classica Corsa di Miguel di 10 chilometri, la nuova 5 chilometri della “generazione Miguel” e l’altra classica Strantirazzismo, con migliaia di studenti e famiglie di corsa o camminando per 3 chilometri. E ancora i marciatori, e il gruppo dello sport paralimpico con joelette, tricicli e frame running, la nuova specialità. Tutti insieme, poi, si sono ritrovati dentro lo stadio Olimpico, luogo simbolo della corsa diventata in questi 26 anni di storia una giornata di festa dello sport e della solidarietà. E nello stadio è entrato anche l’argentino Martin Sharples, l’atleta paralimpico amico di Miguel Sanchez che ha corso con la maglietta dell’Argentina con una dedica a Giorgio Lo Giudice, presidente del Club Atletico Centrale organizzatore della Corsa di Miguel scomparso lo scorso 4 giugno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Corsa di Miguel 2026, tutto pronto per la gara del 18 gennaio: previsti oltre 14 mila runner al via

La Corsa di Miguel 2026 si terrà il 18 gennaio a Roma, con oltre 14.000 partecipanti attesi nelle tre gare previste: 10 km, 3 km della Strantirazzismo e i 5 km “Generazione Miguel”. Gli organizzatori lavorano per garantire un evento coinvolgente e ben strutturato, confermando l’importanza di questa tradizione sportiva e sociale. Una giornata dedicata alla solidarietà e alla promozione dei valori di inclusione e rispetto.

Sport: a Roma la Corsa di Miguel con 15 mila partecipanti, Gualtieri “evento straordinario”

A Roma si svolge anche quest’anno la Corsa di Miguel, una manifestazione podistica di 10 chilometri organizzata dal Club Atletico Centrale in memoria di Miguel Sanchez, maratoneta e poeta argentino scomparso. Con circa 15.000 partecipanti tra atleti professionisti e appassionati, l’evento rappresenta un’occasione di sport e solidarietà, sottolineata dalle parole del sindaco Gualtieri, che ha definito la manifestazione un evento straordinario per la città.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Foro Italico, oggi la Corsa di Miguel: strade chiuse e linee di bus deviate x.com

La Corsa di Miguel 2026: Roma corre per la memoria! Domenica 18 gennaio torna l'appuntamento più emozionante del running romano: la Corsa di Miguel. Un percorso di 10 km tra sport, storia e diritti civili, con un arrivo da brividi sulla pista dello Sta - facebook.com facebook