Corriere dello Sport – Ufficiale la rescissione di Bove con la Roma | il comunicato

Il Corriere dello Sport conferma l’ufficialità della rescissione consensuale del contratto tra Edoardo Bove e la Roma, avvenuta recentemente. Al momento, non sono arrivate smentite o aggiornamenti ufficiali sulla vicenda. Questa decisione segna una svolta importante nel percorso professionale del giocatore, che ora potrà valutare nuove opzioni di carriera. La notizia è stata pubblicata il 17 gennaio 2024 e rappresenta un passaggio significativo per il club e l’atleta.

2026-01-17 13:43:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Ora è ufficiale: Edoardo Bove ha rescisso consensualmente il suo contratto con la Roma. Il centrocampista, dopo l’applicazione del defibrillatore sottocutaneo, non potrà più giocare in Serie A date le norme di salute del campionato italiano, ma potrà continuare la sua carriera all’estero. Emozionante il saluto della Roma che lascia partite il ragazzo cresciuto nel vivaio dei giallorossi. Bove rescinde con la Roma: il comunicato. Questo il comunicato ufficiale della Roma: “L’AS Roma annuncia la rescissione consensuale con il calciatore Edoardo Bove. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Ufficiale la rescissione di Bove con la Roma: il comunicato Leggi anche: Bove Roma, ufficiale la rescissione consensuale del contratto: ecco dove giocherà il centrocampista ora. Il comunicato Leggi anche: Bove saluta la Roma: UFFICIALE la rescissione consensuale del contratto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Corriere dello Sport – ecco quanto serve per strapparlo al Crystal Palace; Corriere dello Sport – tifosi in delirio ma la prima va in tribuna; Corriere dello Sport – c’è un piano per chiudere in poco tempo; Corriere dello Sport – preso Sadik Fofana dal Grazer. Corriere dello Sport (@CorSport) / Posts / X x.com Divisione Calcio a cinque. Giulio Cercato · Pink Desire. Corriere dello Sport #WeAreFutsal #SerieAKINTO - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.