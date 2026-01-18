Corriere dello Sport | Napoli finalmente
Il Napoli, tradizionalmente noto per il suo stile di gioco e la capacità di creare occasioni, ha raggiunto un risultato importante. La recente segnatura, attesa da tempo, rappresenta un momento di svolta che potrebbe influenzare il proseguo della stagione. Questo episodio sottolinea l'importanza di ogni dettaglio nel cammino della squadra, confermando il valore di pazienza e determinazione nel calcio.
"> NAPOLI – Il gol non era mai stata una priorità. E forse proprio per questo, quando arriva, fa ancora più rumore. Stanislav Lobotka torna a esultare al Maradona dopo 1343 giorni, firmando l’1-0 che ha permesso al Napoli di superare il Sassuolo e ritrovare una vittoria che mancava da inizio gennaio. Lo racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, ripercorrendo una serata che ha restituito centralità al metronomo azzurro. L’ultimo gol casalingo di Lobotka risaliva al 15 maggio 2022, il giorno dell’addio di Lorenzo Insigne a Fuorigrotta. Stavolta è diverso: una conclusione al volo dal centro dell’area, dopo la respinta di Muric su tiro di Elmas. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
