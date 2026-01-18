Corriere dello Sport – Ci sarà un discorso da fare con la società

Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro il Sassuolo, ma la squadra di Antonio Conte si confronta con diverse difficoltà legate agli infortuni. Tra i giocatori usciti durante la partita ci sono Politano, Rrahmani ed Elmas, aumentando le preoccupazioni sulla disponibilità del roster. La società dovrà affrontare un discorso interno per valutare le strategie future e gestire al meglio questa fase complessa.

2026-01-17 21:50:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Il Napoli ritrova la vittoria contro il Sassuolo ma cresce la preoccupazione per i tanti infortuni accumulati dalla squadra di Antonio Conte, che oggi ha perso in corso d’opera anche Politano, Rrahmani ed Elmas. Ne è consapevole anche lo staff tecnico azzurro, oggi guidato in panchina da Cristian Stellini, vice allenatore dei campioni d’Italia in carica, che ha nuovamente sostituito lo squalificato Conte. Nel post partita del “Maradona”, è stata l’occasione giusta anche per parlare di mercato e del calendario fitto di impegni tra campionato e Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Ci sarà un discorso da fare con la società” Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: per l’Italia sarà playoff Leggi anche: Corriere dello Sport: “McTominay «Ci abbiamo provato tutti»” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mattarella: “Con Milano-Cortina rivivremo gioia, orgoglio e appartenenza” NAPOLI, SU NOA LANG C'È LA ROMA - Corriere dello Sport: "È l’olandese, l’uomo con più proposte: l’ultima è arrivata dalla Roma, sicuramente molto suggestiva, dopo quelle del Galatasaray, estremamente interessato, e del Bournemouth. È il pezzo pregiato - facebook.com facebook #Milan, senti #Costacurta al Corriere dello Sport: " #Leao non sa giocare a calcio per come lo intendo io, è più uno showman" calciomercato.com/liste/milan-se… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.