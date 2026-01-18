Una tragedia ha colpito Verderio, in Brianza, nel mattino di venerdì 16 gennaio 2026. Un bambino ha perso la vita in circostanze drammatiche, lasciando la comunità in stato di shock. L’intera regione si stringe intorno alla famiglia, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire quanto accaduto. Questo episodio ricorda l’importanza di attenzione e tutela nei confronti dei più piccoli.

Il cuore della Brianza lecchese è stato scosso da un evento drammatico che ha trasformato l’alba di venerdì 16 gennaio 2026 in un incubo per una famiglia di Verderio. Un neonato di appena un mese e mezzo ha perso la vita dopo essere stato rinvenuto privo di sensi nel letto della madre. La tragedia si è consumata poco dopo il momento del risveglio: la donna, una 31enne italiana, ha concluso la poppata intorno alle 7 del mattino per poi riaddormentarsi accanto al piccolo. Quando ha riaperto gli occhi, si è trovata davanti a una realtà agghiacciante: il bambino era immobile e freddo. La richiesta d’aiuto al centralino dell’Arma è stata straziante: «Correte, mio figlio è cianotico», sono state le uniche parole che la madre è riuscita a pronunciare prima che la gazzella della Sezione Radiomobile di Merate si fiondasse sul posto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Correte, mio figlio…”. Tragedia in Italia, bimbo muore in modo atroce

