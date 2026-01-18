Corentin Moutet chiude a suo modo la partita contro Schoolkate | fischi sul campo della Kia Arena

Corentin Moutet ha concluso la sua partita contro Schoolkate con una vittoria al Kia Arena, segnando un buon inizio agli Australian Open 2026. Il tennista francese ha dimostrato solidità e concentrazione, portando a termine il match con un risultato positivo. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso del giocatore nel torneo australiano, confermando la sua determinazione e preparazione.

Il francese Corentin Moutet ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino agli Australian Open 2026. Il mancino transalpino, numero 34 del ranking mondiale, non ha mostrato esitazioni contro il padrone di casa Tristan Schoolkate (n.97 ATP), imponendosi con il punteggio di 6-4 7-6(1) 6-3 dopo 2 ore e 37 minuti di gioco. È stata una partita in cui la capacità di variare soluzioni e ritmi ha rappresentato la chiave del successo per l'estroso giocatore nativo di Neuilly-sur-Seine, capace di prendere progressivamente il controllo degli scambi. Non altrettanto brillante la prestazione di Schoolkate, apparso lontano dal livello espresso lo scorso anno al secondo turno contro Jannik Sinner.

