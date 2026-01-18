Nelle recenti attività di controllo nel territorio pisano, i carabinieri del Comando provinciale di Pisa hanno deferito otto persone all'autorità giudiziaria e ritirato diverse patenti. L'operazione, condotta in modo mirato, ha avuto l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme. Questi interventi rappresentano un impegno continuo per mantenere un ambiente più sicuro per cittadini e utenti della strada.

Si è conclusa con un bilancio di otto persone deferite all'Autorità giudiziaria l'ultima operazione di controllo straordinario del territorio condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Pisa. L’attività, protrattasi per l’intera settimana, è stata finalizzata alla prevenzione dei reati e.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Controlli a tappeto nel pisano: otto denunce e patenti ritirate

Nel territorio pisano, i carabinieri hanno completato un controllo straordinario che ha portato all’identificazione di otto persone, alle quali sono state contestate varie irregolarità. Durante l’operazione, sono state ritirate diverse patenti di guida. L’attività si inserisce in un più ampio impegno per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme stradali nella provincia di Pisa.

