Controlli a tappeto 4000 identificazioni

La Polizia, in collaborazione con la Prefettura, ha rafforzato i controlli nelle aree urbane, con oltre 4.000 identificazioni effettuate. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e contrastare la criminalità diffusa, mantenendo alta l’attenzione nelle zone cittadine. Queste operazioni si inseriscono in un’azione coordinata per preservare l’ordine pubblico e tutelare i cittadini.

Attenzione alta in città. La Polizia, in collaborazione con la Prefettura, ha intensificato i controlli per contrastare la criminalità diffusa. Gli interventi, realizzati negli ultimi mesi con l'impiego delle Volanti e della Squadra Mobile, hanno avuto come obiettivo la prevenzione dei reati contro il patrimonio, delle rapine e degli episodi di violenza. Le zone più critiche, come viale Vittorio Veneto, via Giotto e piazza della Stazione Centrale, sono state pattugliate con maggiore intensità, a seguito degli allarmi sociali creati da recenti episodi delittuosi. Nei tre mesi scorsi, sono stati effettuati circa 4000 identificazioni e numerosi arresti, tra cui quelli dei responsabili di "spaccate" ai danni di negozi e delle aggressioni a donne in centro.

