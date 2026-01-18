Contro l' ombra A te che guardi personale di Matteo Pulvirenti alla Casa del Mutilato

La Casa del Mutilato di Genova, attraverso la Fondazione A.N.M.I.G., annuncia il suo impegno nel partecipare nel 2026 alla rassegna internazionale “Segrete”. In questa occasione, Matteo Pulvirenti presenta “Contro l'ombra. A te che guardi”, un progetto che invita alla riflessione personale e al dialogo con la memoria. L’evento si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale e di approfondimento storico promosso dall’ente.

Casa del Mutilato di Genova - Fondazione A.N.M.I.G. comunica la propria adesione per il 2026, in qualità di ente culturale selezionato, alla prestigiosa rassegna internazionale "Segrete. Tracce di Memoria" — che giunge alla sua XVIII edizione — attraverso la produzione di "Contro l'ombra. A te che guardi", personale di Matteo Pulvirenti. La mostra, visitabile dal 23 gennaio al 27 febbraio 2026 nei regolari orari d'apertura del museo, sostenuta da Guido Vinacci (Presidente, Fondazione A.

