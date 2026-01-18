Gli infortuni di Rrahmani e Politano durante la partita contro il Sassuolo pongono il Napoli di fronte a nuove sfide. Con le assenze di due elementi fondamentali, la squadra dovrà riorganizzarsi per affrontare le prossime gare. La situazione richiede attenzione e adattamento, in un momento in cui la formazione si trova a dover gestire anche obblighi di aggiornamento e formazione del personale, per mantenere alta la competitività.

Gli infortuni accusati da Rrahmani e Politano in occasione del match vinto dal Napoli contro il Sassuolo rappresentano un vero e proprio coltello nella piega: due ulteriori assenze che complicano all'ennesima potenza le disponibilità della rosa azzurra. I prossimi impegni, cruciali per l'evoluzione della stagione sia in campo nazionale che europeo, saranno molto complicate le gestioni delle forze e le scelte saranno assolutamente obbligate, soprattutto verso Copenhagen e Juventus. Napoli ridotto all'osso: solo 17 giocatori a disposizione di Conte. Con gli infortuni capitati a Rrahmani e Politano, oltre alla sostituzione precauzionale di Elmas (per motivi influenzali, a detta di Stellini nel post-partita), il Napoli sarà in emergenza estrema in vista degli impegni di questa settimana.

Conte in emergenza, formazione obbligatoria: come giocherà adesso il Napoli.

