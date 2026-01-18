Conferenza stampa Spalletti | le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo la sconfitta di Cagliari
Nella conferenza stampa, l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha commentato la sconfitta subita questa sera in trasferta contro il Cagliari. Sono state analizzate le cause della partita e si sono condivise le prime impressioni sulla performance della squadra. Di seguito, le dichiarazioni ufficiali rilasciate dall’allenatore nel post-partita.
Conferenza stampa Spalletti: le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo la sconfitta in campionato di questa sera in casa del Cagliari. Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida persa per 1-0 in casa del Cagliari. Le parole dell’allenatore della Juve. DAVID E OPENDA – « Sicuramente la velocità. Con la velocità si sarebbero ritagliati più spazio per calciare e creare di più » TRAVERSONI INUTILI – « I cross vanno fatti bene per essere sfruttati, ma è anche vero che in qualche occasione abbiamo avuto anche sfortuna. Noi la partita l’abbiamo fatta, in partite come questa c’è il rischio di prendere le ripartenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti: le dichiarazioni LIVE del nuovo tecnico della Juventus
Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Cagliari: le sue dichiarazioni
Spalletti e i videini, È partita la chiamata alle armi: in conferenza si accende Juve-Cremonese; Juventus-Cremonese, Spalletti in conferenza LIVE; Spalletti: Juve, Cagliari è come la Champions. Adzic non si tocca, è il mio tesoro nascosto; Spalletti alla vigilia di Cagliari-Juventus: Mercato? Voglio far star tranquillo Yildiz, ho visto due volte Como-Milan.
Conferenza stampa Spalletti: le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo la sconfitta in campionato di questa sera in casa del Cagliari - Conferenza stampa Spalletti: le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo la sconfitta in campionato di questa sera in casa del Cagliari Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa al ... juventusnews24.com
Spalletti: "Serve più concretezza negli ultimi metri. Bravo il Cagliari" - Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Cagliari da cui i bianconeri escono sconfitti per 1 a 0. tuttojuve.com
Spalletti, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni - Spalletti, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. calcionews24.com
Conferenza stampa SPALLETTI pre JUVE-CREMONESE Su Chiesa penso che... La reazione ai videini...
Pasquale #Mazzocchi in conferenza stampa dopo la vittoria contro il #Sassuolo: "La palla del mio tiro è partita bene, ci voleva un po' di fortuna però: ho visto che stava andando dentro, stavo iniziando a correre ma speriamo la prossima volta andrà meglio. Noi - facebook.com facebook
La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di Torino-Roma Le parole del tecnico asroma.com/it/notizie/746… #ASRoma x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.