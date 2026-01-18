Conferenza stampa Spalletti | le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo la sconfitta di Cagliari

Nella conferenza stampa, l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha commentato la sconfitta subita questa sera in trasferta contro il Cagliari. Sono state analizzate le cause della partita e si sono condivise le prime impressioni sulla performance della squadra. Di seguito, le dichiarazioni ufficiali rilasciate dall’allenatore nel post-partita.

Conferenza stampa Spalletti: le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo la sconfitta in campionato di questa sera in casa del Cagliari. Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida persa per 1-0 in casa del Cagliari. Le parole dell’allenatore della Juve. DAVID E OPENDA – « Sicuramente la velocità. Con la velocità si sarebbero ritagliati più spazio per calciare e creare di più » TRAVERSONI INUTILI – « I cross vanno fatti bene per essere sfruttati, ma è anche vero che in qualche occasione abbiamo avuto anche sfortuna. Noi la partita l’abbiamo fatta, in partite come questa c’è il rischio di prendere le ripartenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

