Con che pettorale può partire Federica Brignone a Kronplatz e perché non vale lo status di infortunata

Federica Brignone può partire con il pettorale assegnato ai partecipanti qualificati in base alla classifica di Coppa del Mondo. La sua presenza non è considerata come infortunio, ma come un rientro atteso, che le permette di gareggiare regolarmente e di ottenere punti validi per la classifica generale. Questa decisione si basa sulle sue condizioni fisiche e sulla preparazione professionale, senza implicazioni di stato di infortunata.

Federica Brignone potrebbe tornare in gara in occasione del gigante di Kronplatz, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena martedì 20 gennaio nella località altoatesina. Il condizionale è d’obbligo perché la detentrice della Sfera di Cristallo generale scioglierà le riserve soltanto dopo la sciata sulla pista Erta nella mattinata dell’evento, dunque bisognerà aspettare del tempo per sapere se effettivamente la fuoriclasse valdostana si presenterà al cancelletto di partenza per la prima manche in programma alle 10.30. La Campionessa del Mondo di specialità si rilancerebbe a livello agonistico a 292 giorni di distanza dal bruttissimo infortunio occorso il 3 aprile in occasione dei Campionati Italiani, ma l’assenza nei primi sei giganti stagionali del massimo circuito internazionale itinerante ha avuto delle pesanti ripercussioni sul suo piazzamento nella WCSL List di specialità, la graduatoria che contribuisce a determinare i pettorali di partenza per i vari appuntamenti tra le porte larghe. 🔗 Leggi su Oasport.it

Perché Federica Brignone non può usufruire dello status di infortunata: la situazione pettorali di partenza

Federica Brignone si trova al centro di una complicata situazione relativa ai pettorali di partenza e allo status di infortunata, influenzando la sua preparazione per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La sciatrice sta affrontando una sfida importante nel tentativo di rientrare ai massimi livelli, mentre si avvicina l’appuntamento olimpico in cui ricoprirà anche il ruolo di portabandiera dell’Italia.

