Con A Knight of the Seven Kingdoms per una volta Game of Thrones riesce a farci sorridere

A Knight of the Seven Kingdoms offre un momento di leggerezza in un contesto tipicamente cupo. La serie riesce a riportare l’attenzione su aspetti più umani, lontani dal caos e dalla violenza che spesso dominano Game of Thrones. È un’occasione per riscoprire le piccole storie e i personaggi che, pur in un mondo di intrighi, trovano spazio per un sorriso.

A Knight of the Seven Kingdoms, se proprio ti va di saperlo, mi ha fatto pensare alle parti che ho apprezzato di più nelle varie stagioni di Game of Thrones, specie quando la serie non si limitava a un girotondo di sesso e spade. Parlo di quei momenti in cui compaiono Arya, interpretata da Maisie Williams, e Il Mastino, portato in scena da Rory McCann. C'è poco da dire, insieme funzionano benissimo. Da un lato l'enorme, minaccioso e scontrosissimo Sandor Clegane, questo il nome al secolo del Mastino, e dall'altro la piccola di casa Stark che, tanto per restare in tema di quadrupedi, sembrava una sorta di Scrappy?Doo, anche per come preferiva l'intelligenza alla forza bruta, pur restando temibile.

