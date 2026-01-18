Commisso i tifosi del Torino omaggiano il patron della Fiorentina – VIDEO

Prima della partita tra Torino e Roma, i tifosi granata hanno reso omaggio a Rocco Commisso, ex presidente della Fiorentina. L’evento si è svolto in modo pacato e rispettoso, sottolineando il valore della figura di Commisso nel calcio italiano. Il gesto è stato un segno di riconoscenza e stima, senza protagonismi, nel rispetto della memoria del dirigente.

Commisso, il cordoglio del Torino per il patron della Fiorentina – FOTO

Il Torino esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, patron della Fiorentina. Urbano Cairo ha condiviso le proprie condoglianze in segno di rispetto e vicinanza. La notizia ha suscitato commozione nel mondo del calcio, sottolineando l'importanza di una figura che ha lasciato un segno significativo nel panorama sportivo italiano.

Morto Rocco Commisso patron della Fiorentina, l’emigrato divenuto miliardario

Rocco Commisso, imprenditore italiano naturalizzato statunitense e presidente della Fiorentina, è venuto a mancare all’età di 76 anni. Fondatore di Mediacom, ha raggiunto successo nel settore delle telecomunicazioni e ha guidato con passione la squadra viola, lasciando un’impronta significativa nel mondo dello sport e degli affari. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il calcio e il panorama imprenditoriale.

