Commissioni regionali nel caos | Alaia scivola dalla Sanità la maggioranza si inceppa
Le commissioni regionali in Campania continuano a incontrare difficoltà nel funzionamento, con l’accordo del 15 gennaio ormai sfumato. La situazione, caratterizzata da incertezze e rallentamenti, evidenzia le sfide della governance locale nel garantire un’operatività efficace. La crisi nelle commissioni rischia di influire sulla pianificazione e sulle decisioni politiche, contribuendo a un clima di instabilità nel panorama regionale.
In Campania le commissioni regionali non decollano. L’intesa del 15 gennaio, data per certa, è caduta in un giorno. Enzo Alaia, volto di Casa riformista, rischia di perdere la Sanità nonostante le sue 19mila preferenze. La maggioranza si muove a scatti, tra sospetti e ripensamenti, cercando un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
