Nel passo del Vangelo di oggi, Giovanni indica Gesù come l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Questa proclamazione invita a una riflessione sulla missione di Cristo e sul nostro cammino di fede. Meditiamo sulla chiamata a riconoscere e seguire il Signore nella vita quotidiana, lasciando che la Parola illumini le nostre scelte e ci conduca verso una maggiore apertura al suo amore.

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: "Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me". Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: "Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo".

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 18 gennaio 2026: Gv 1,29-34

