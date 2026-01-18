Comitato per Gaza l’ira di Israele con Trump per l’inclusione di Turchia e Qatar

Il Comitato per Gaza, istituito dal presidente Donald Trump, ha suscitato reazioni immediate e contrastanti. La sua nomina, avvenuta recentemente, ha acceso critiche e polemiche, in particolare da parte di Israele. L'attenzione si concentra sulle decisioni prese e sulle implicazioni regionali, con particolare riferimento alla presenza di Turchia e Qatar nel nuovo organismo. La questione evidenzia le tensioni e le complessità degli sviluppi diplomatici in Medio Oriente.

Il Board of Peace per Gaza è stato nominato dalla sua figura apicale, ovvero il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e pochi giorni dopo la sua nascita fa già discutere e polemizzare Israele. Ovvero uno dei soggetti, assieme ad Hamas, nella cui direzione il Board dovrebbe operare facilitando la mediazione nella "Fase 2" del cessate il fuoco siglato a ottobre a Sharm-el-Sheikh. Israele si sente tagliata fuori?. La critica non va tanto in direzione dei nomi del Consiglio Esecutivo annunciato ieri, quanto verso quelli aggiunti al cosiddetto Consiglio esecutivo di Gaza, il secondo organo del Board of Peace a cui si aggiungerà una più ampia assemblea di leader globali.

Piano Trump per Gaza. Egitto, Qatar e Turchia: "Avanti con la Fase 2"

Il piano di Trump per Gaza prevede una serie di iniziative volte a stabilizzare la regione. Egitto, Qatar e Turchia hanno annunciato di voler proseguire con la Fase 2 del progetto, sottolineando l’importanza del rispetto degli impegni e della moderazione. Riaffermiamo il nostro pieno impegno al piano di pace in venti punti del presidente Trump e chiediamo a tutte le parti di rispettare gli impegni, esercitare moderazione e cooperare con il monitoraggio.

Gaza, Witkoff incontra a Miami i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia

A Miami, il 19 dicembre, Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, si riunirà con mediatori di Qatar, Egitto e Turchia. L’obiettivo è discutere gli sviluppi e le strategie per la seconda fase del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, un passo cruciale per la stabilizzazione della regione. L’incontro rappresenta un momento chiave nel tentativo internazionale di favorire la pace e la ricostruzione in un’area segnata da tensioni e conflitti.

