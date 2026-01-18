Comics confronto serio ma no alle scorciatoie

Il dibattito sul salario minimo per i lavoratori dei Comics richiede un confronto serio e responsabile. È fondamentale tutelare i diritti dei lavoratori senza ricorrere a soluzioni semplicistiche o scorciatoie che possano influire negativamente sul Comune. Un’analisi equilibrata e basata su dati concreti è essenziale per trovare un equilibrio tra esigenze occupazionali e sostenibilità economica.

"Salario minimo per i Comics: attenzione ai lavoratori e confronto serio, ma no a scorciatoie che pesano sul Comune". Lo sostengono Lido Fava e Alessandro Di Vito, rispettivamente capigruppo in Comune di Fratelli d'Italia e di Forza Italia che in una nota precisano la loro posizione dopo un intervento del consigliere di opposizione Daniele Bianucci. "Da parte dell'amministrazione comunale – scrivono Fava e Di Vito – c'è sempre stata attenzione reale verso le condizioni di lavoro dei cosiddetti "felpati" del Comics, ma anche il dovere di evitare soluzioni affrettate che impegnino il Comune fuori dal quadro normativo e finanziario".

