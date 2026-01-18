Come funziona un gruppo d’ascolto
Un gruppo d’ascolto è un’occasione per condividere e analizzare brani musicali in un ambiente collettivo. Durante l’incontro, i partecipanti ascoltano attentamente le tracce, discutendone elementi come composizione, interpretazione e emozioni suscitate. È un momento di confronto aperto, volto a migliorare la comprensione musicale e a scoprire nuovi aspetti delle canzoni. Al Club Recordo, anche le note più intense trovano il loro spazio, in un’atmosfera di rispetto e attenzione condivisa.
Il giradischi è nascosto, appoggiato sul mobile in legno che accoglie una ricca collezione di vinili. È coperto da uno schermo, un largo telo bianco su cui compare il titolo della serata di oggi e il mio nome, alla voce "Guest". Seduto su una comoda poltrona a lato del piccolo salone, illuminato da una lampada curva a forma di fungo, premo la freccia verso il basso sul computer che mi hanno messo a disposizione. Parte la presentazione. Ecco, la figura di un tennista. È una foto della fine degli anni '70, l'atleta ha la barba lunga, i capelli raccolti in una folta coda, una fascia bianca di spugna sulla fronte.
Intervista a Feliciano Crescenzi che ha creato un gruppo d'ascolto.
