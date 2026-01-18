Come funziona un gruppo d’ascolto

Un gruppo d’ascolto è un’occasione per condividere e analizzare brani musicali in un ambiente collettivo. Durante l’incontro, i partecipanti ascoltano attentamente le tracce, discutendone elementi come composizione, interpretazione e emozioni suscitate. È un momento di confronto aperto, volto a migliorare la comprensione musicale e a scoprire nuovi aspetti delle canzoni. Al Club Recordo, anche le note più intense trovano il loro spazio, in un’atmosfera di rispetto e attenzione condivisa.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.