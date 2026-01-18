Come diventare CO2 neutrali? Chiedetelo ad Amedeo Clavarino fondatore di SOS Planet Foundation E il Maloja Palace diventa la Davos della sostenibilità

Scopri come diventare CO2 neutrali con Amedeo Clavarino, fondatore di SOS Planet Foundation. Il Maloja Palace si trasforma nella sede della sostenibilità, promuovendo pratiche responsabili. Mantenere un impegno concreto contro l'inquinamento è fondamentale per il nostro futuro. Ricorda che ogni azione conta: ridurre le emissioni e sensibilizzare sono passi essenziali per proteggere il pianeta e garantire un domani più sostenibile.

Salviamo la terra per salvare noi stessi. Se inquini ti becchi il bollino rosso. Se avessimo ascoltato 35 anni fa Amedeo Clavarino, Greta Thunberg non era ancora nata e Trump pensava solo a fare il palazzinaro, non era ancora l’assopigliatutto della geopolitica e il negazionista del global warming. In principio era AmbienteMilano (scritto in una sola parola) poi assorbito da SOS Planet. Amedeo Clavarino, imprenditore green, è il profeta della Transizione Energetica. Molto credente (é stato ricevuto anche da Papa Francesco), la sua crociata contro la catastrofe ambientale, la sua missione è indicare la via della salvezza: compensare le emissioni di gas serra emesse per raggiungere la neutralità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

