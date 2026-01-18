Come a Crans-Montana Candele sulle bottiglie e soffitto in fiamme | è successo di nuovo stavolta in Italia

Un evento simile a quello di Crans-Montana si è verificato nuovamente in Italia, coinvolgendo candele posizionate sulle bottiglie e un soffitto in fiamme. Durante una celebrazione, le scintille dorate, previste per decorare il momento, hanno preso fuoco sugli addobbi sospesi, creando una situazione di emergenza. Un incidente che ricorda come, in occasioni festive, sia importante prestare attenzione alla sicurezza e alla prevenzione degli incendi.

L’atmosfera di festa si è trasformata in un istante in un momento di puro terrore quando le scintille dorate, che avrebbero dovuto soltanto celebrare l’arrivo di una bottiglia al tavolo, hanno incontrato la resistenza infiammabile degli addobbi sospesi. In un attimo, il calore delle fontane pirotecniche ha risalito lo spazio verticale, aggredendo i materiali sintetici del soffitto e dando vita a un principio di incendio che ha illuminato la sala con una luce sinistra e minacciosa. Il panico ha iniziato a farsi strada tra i presenti, evocando immediatamente il ricordo di tragedie passate legate alla sicurezza nei luoghi di aggregazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Strage di Crans-Montana, 47 morti. La procuratrice conferma: «Rogo partito dalle candele sulle bottiglie. Inchiesta per incendio e omicidio colposi». Tajani: 6 italiani dispersi e 13 feriti Cos'è successo

Nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio, l’incendio nel locale Le Costellation a Crans-Montana ha causato 47 vittime e numerosi feriti. La procura conferma che il rogo è stato provocato da candele posizionate sulle bottiglie, con un’inchiesta aperta per incendio e omicidio colposo. Tra i dispersi ci sono sei italiani, mentre altri tredici sono rimasti feriti.

