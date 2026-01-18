combinata nordica ida marie hagen detta legge anche nella gundersen e fa doppietta a oberhof

Ida Marie Hagen si conferma protagonista nel panorama della combinata nordica femminile, vincendo anche la Gundersen di Oberhof, quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. La atleta norvegese dimostra costanza e competenza, consolidando la sua posizione di leader nel circuito internazionale. Questa vittoria sottolinea il suo ruolo di riferimento nel settore e contribuisce alla crescita della disciplina a livello globale.

Ida Marie Hagen si conferma la dominatrice incontrastata dell’inverno e trionfa anche nella Gundersen di Oberhof, valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Missione compiuta dunque da parte della norvegese, che ha completato la doppietta sulle nevi della Turingia vincendo l’ottava gara stagionale (su nove disputate) e centrando il 25° successo individuale della carriera nel circuito maggiore. Hagen, sempre più in fuga al comando della classifica generale e ormai lanciata verso la conquista della seconda Sfera di Cristallo (la prima risale al 2024), ha fatto la differenza grazie alla sua netta superiorità sugli sci stretti dopo aver chiuso in terza piazza il segmento di salto mattutino su trampolino piccolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Combinata nordica, Ida Marie Hagen domina la Gundersen di Otepää. Gianmoena entra in top20

Ida Marie Hagen si impone nella Gundersen di Otepää, dominando la fase di fondo e conquistando la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Gianmoena si piazza tra i primi venti, confermando un buon andamento della squadra italiana in questa stagione.

Combinata nordica: Ida Marie Hagen al comando nella mass start di Ramsau

Ida Marie Hagen si impone nella mass start di Ramsau, indossando il pettorale giallo che simboleggia la leadership nella classifica di Coppa del Mondo di combinata nordica. La competizione si accende con emozioni e sfide intense, testimoniando il talento e la determinazione degli atleti in un evento di grande rilevanza internazionale.

