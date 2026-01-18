Combinata nordica | Franz-Josef Rehrl domina il salto della Gundersen ad Oberhof 26° Kostner

Franz-Josef Rehrl si impone nel salto della Gundersen ad Oberhof, consolidando la leadership a livello di Coppa del Mondo di combinata nordica maschile. Tra i protagonisti, si distingue anche il 26° posto di Kostner, dimostrando l’interesse costante per questa disciplina. L’evento conferma l’ottimo stato di forma degli atleti austriaci, che continuano a essere tra i principali contendenti nel panorama internazionale della combinata nordica.

Ancora Austria a dominare nel salto per quanto riguarda la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile. Franz-Josef Rehrl si conferma a suo agio sull’HS100 di Oberhof e si trova al comando della Gundersen. Il 32enne ha trovato il miglior punteggio con 146.2 andando di tre metri oltre l’HS. Alle sue spalle, staccato di 18”, il pettorale azzurro di miglior saltatore del lotto, Thomas Rettenegger, a 18” di ritardo. Einar Luraas Oftebro occupa la terza posizione, staccato di 40”, ma il gioco per la vittoria è tutto aperto. Il vincitore di ieri, Jens Luraas Oftebro, è sesto a 52”, il pettorale giallo Johannes Lamparter è a 1’11”. 🔗 Leggi su Oasport.it

Combinata nordica: Franz-Josef Rehrl guida la Compact Race di Oberhof. 33mo Samuel Costa

Franz-Josef Rehrl guida la Compact Race di Oberhof nella Coppa del Mondo maschile di combinata nordica, con un'ottima prestazione nel salto. Tra gli italiani, Samuel Costa si posiziona al 33º posto. La competizione si svolge in un contesto di alta qualità tecnica, confermando la presenza dominante dell'Austria in questa disciplina.

