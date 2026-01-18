In Italia, dall'inizio dell’anno, si sono verificati sei omicidi, di cui tre attribuiti a cittadini stranieri, nelle città di La Spezia, Rozzano e Bologna. Questa realtà evidenzia alcune tensioni sociali e la percezione di insicurezza che interessa diverse aree del paese. Analizzare questi eventi permette di comprendere meglio le dinamiche sociali e le sfide legate alla convivenza urbana.

Dall'inizio dell'anno in Italia i media hanno dato conto di sei omicidi: di questi, tre (La Spezia, Rozzano, Bologna) sono stati commessi da stranieri. Poi, è sufficiente scambiare due parole con poliziotti e carabinieri per sentirsi raccontare che ormai gli interventi causati da italiani sono, nella maggior parte dei casi, banali liti domestiche; tutto il resto (violenze con coltelli che vanno e vengono) nasce sempre più regolarmente da stranieri o da soggetti di seconda generazione, salvo rare eccezioni come ieri a Sora. Ancora: dalle nostre parti, è diventato difficile eseguire arresti e perfino controlli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Coltelli e maranza, cittadini esasperati. Occhio all'ira dei miti

Leggi anche: Stretta su coltelli, espulsioni, reati dei minori e maranza: cosa comprende il nuovo pacchetto sicurezza

Leggi anche: BancoPosta fuori uso da mesi: cittadini esasperati

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Capezzone: coltelli e maranza, cittadini esasperati. Occhio all’ira dei miti.

Capezzone: coltelli e maranza, cittadini esasperati. Occhio all'ira dei miti - Dall’inizio dell’anno in Italia i media hanno dato conto di sei omicidi: di questi, tre (La Spezia, Rozzano, Bologna) sono stati commessi ... iltempo.it