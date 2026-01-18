Colpo dei ladri nel panificio resta alta l' attenzione sul fronte sicurezza

Aversa continua a registrare episodi di furto nel settore commerciale, con recenti tentativi nel panificio locale. La situazione solleva preoccupazioni tra commercianti e residenti, evidenziando l'importanza di rafforzare le misure di sicurezza. Restare vigili e adottare precauzioni adeguate è fondamentale per tutelare attività e comunità in un contesto in crescita di eventi criminosi.

I malfattori sono entrati in azione in via De Chiara. Fuga con la cassa Ancora ladri in azione ad Aversa, dove continua a crescere la preoccupazione tra commercianti e residenti per una serie di furti che stanno colpendo diverse attività della città. Nel mirino dei malfattori, questa volta, è finita l’attività “Infinite Bontà”, panificio situato in via De Chiara. Secondo quanto si apprende, il colpo sarebbe stato messo a segno nel corso della notte. I banditi avrebbero agito con rapidità e decisione: prima hanno divelto la saracinesca esterna, danneggiandola gravemente, poi si sono introdotti all’interno del locale. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

