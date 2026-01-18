Colpevolizzati armi e coltelli solo quando c’è da difendersi

In Italia, le misure contro armi e coltelli vengono spesso giustificate solo in situazioni di autodifesa. Tuttavia, alcune voci critiche sottolineano come restrizioni più severe possano risultare inefficaci, soprattutto in casi di emergenza. La vicenda di Jonathan Rivolta, che ha ucciso un ladro rom, riaccende il dibattito sulla legittima difesa e sull’efficacia delle normative attuali in materia di armi.

«Inutile la stretta sulle lame», dice chi ha mostrificato Jonathan Rivolta che ha ucciso il ladro rom. È in effetti un luogo comune la tesi secondo cui a scatenare la violenza non sono le armi ma chi le maneggia. Ma a ben vedere la banalità oggi assume una tonalità meno scontata nei commenti di politici e giornalisti alle varie tragedie che ci affliggono. Se ad alzare il coltello per difendersi è Jonathan Rivolta di Lonate Pozzolo, provincia di Varese, i media insinuano subito il sospetto che sia un violento e un mezzo razzista. Si sprecano ritratti in cui si rivela che teneva un sacco da boxe sul balcone e praticava arti marziali sferrando pugni e calci fin dal primo mattino. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il sindaco di La Spezia, Peracchini, ha commentato l'aumento di episodi legati all’uso di coltelli, sottolineando che questa cultura sembra essere diffusa in alcune comunità. È importante affrontare il fenomeno con attenzione e senza generalizzazioni, promuovendo iniziative per la sicurezza e il rispetto delle regole. La questione richiede un’analisi equilibrata, focalizzata sulla prevenzione e sulla tutela di tutti i cittadini.

