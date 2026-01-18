Colpaccio Fiorentina battuto il Bologna al Dall'Ara | vittoria di cuore dedicata al presidente Commisso

La Fiorentina conquista una vittoria importante battendo il Bologna 2-1 al Dall’Ara. Un risultato che assume un significato particolare, dedicato al presidente Commisso e alla sua famiglia in un periodo difficile per la società. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, portando a casa tre punti fondamentali in un incontro di grande rilevanza.

Durante il minuto di silenzio per ricordare Rocco Commisso, alcuni tifosi della curva del Bologna hanno fischiato, mentre il resto dello stadio ha risposto con un lungo applauso. Prima dell'inizio della partita, i tifosi della Fiorentina hanno reso omaggio a Commisso con una maglietta con la scritta

