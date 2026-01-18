Collision 17.012026 Il decollo dei JetSpeed

Il Collision del 17 gennaio 2026 ha visto il decollo dei nuovi JetSpeed, segnando un importante passo avanti nel settore aeronautico. Questa analisi si concentra sull’evento Collision: Maximum Carnage, tenutosi presso l’Arizona Financial Theater di Phoenix, Arizona, offrendo uno sguardo dettagliato sulle innovazioni e le implicazioni di questa presentazione.

Benvenuti all’analisi del Collision: Maximum Carnage, andato in scena dall’Arizona Financial Theater di Phoenix, Arizona. Una puntata speciale che prometteva carneficina e l’ha mantenuta: nel main event Hangman Page e i JetSpeed sfidano gli Opps per i titoli Trios, mentre Jack Perry e Anthony Bowens si contendono un’opportunità titolata al National Championship. Serata che segna anche il ritorno sul ring di Andrade El Idolo sotto l’ala della Don Callis Family. Andrade El Idolo (con Don Callis) vs Angelico (con Serpentico) (2 5) Andrade domina fin dalle prime battute, colpendo Angelico con una gomitata e delle running double knees all’angolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Collision 10.01.2026 Big Stat Daddy

Benvenuti all’analisi del Collision, in diretta dall’Esports Stadium Arlington di Arlington, Texas, il 10 gennaio 2026. In questa occasione, esamineremo gli aspetti principali dell’evento, offrendo un quadro preciso e dettagliato delle competizioni e delle performance. Un punto di riferimento per chi desidera seguire con attenzione l’appuntamento e comprendere le dinamiche che caratterizzano questa importante manifestazione nel mondo dell’esport.

Collision 03.01.2026 Noia post Continental Classic

Benvenuti all’analisi del Collision, trasmessa dall’Esports Stadium Arlington di Arlington, Texas. Questo primo episodio del 2026 segna l’inizio di una residenza di un mese nello stesso spazio, offrendo uno sguardo approfondito sull’evento in programma il 3 gennaio 2026, subito dopo il Continental Classic. Un appuntamento che introduce la stagione con nuove sfide e prospettive nel panorama degli esport.