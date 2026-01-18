Cobolli fuori agli Australian Open dopo due ore infernali | Dovevo andare in bagno ma non potevo

Flavio Cobolli si è arreso agli Australian Open 2026 dopo due ore di partita contro Fery, con problemi fisici che hanno influenzato la sua prestazione. L’italiano, prima testa di serie, ha dovuto affrontare anche difficoltà personali, come la mancanza di possibilità di andare in bagno durante il match. Questa uscita rappresenta una battuta d’arresto significativa nel torneo per Cobolli.

Flavio Cobolli è la prima testa di serie a uscire agli Australian Open 2026. Il tennista italiano è stato sconfitto dall'inglese Fery in una partita condizionata da problemi di natura fisica per Cobolli.

Australian Open, Fery e un virus intestinale mettono al tappeto Cobolli. Avanti Paolini - Flavio fiaccato dal dolore battuto dall'inglese in 3 set: "Ho preso tante pillole ma non è bastato".

