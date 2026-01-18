Clizia Incorvaia si presenta a Verissimo, condividendo i momenti di difficoltà e di rinascita personali. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sui retroscena della sua vita, evidenziando un percorso di resilienza e trasformazione. La sua presenza rivela un volto autentico, lontano da sterili definizioni, invitando a comprendere un’esperienza umana complessa e reale.

Clizia Incorvaia arriva a Verissimo. Ecco cosa è emerso dalle sue parole. Clizia Incorvaia non è un personaggio da spiegare: è un personaggio da attraversare. Come certe città che non si visitano con una mappa ma lasciandosi portare dall’istinto, Clizia è un mix di estetica, carattere e contraddizioni che non stanno mai ferme nello stesso posto. Leggi anche Laura Pausini inondata di critiche, arrivano le repliche dall’artista e dal suo staff Clizia é arrivata a Verissimo dove ha parlato del suo ex marito affermando: “Quando stavamo insieme pubblicavamo spesso nostra figlia Nina, da quando ci siamo lasciati la pubblichiamo solo di spalle. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Clizia Incorvaia tra dolori e rinascita rivela dei retroscena

Leggi anche: Clizia e Micol Incorvaia sono tornate in TV. La rivelazione di Clizia

Leggi anche: Crisi tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: l’intervento di Micol

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Verissimo. SIENNA SPIRO · Die On This Hill. Una donna che ha sempre fatto dell'amore il faro della sua esistenza: oggi a #Verissimo il racconto intenso di Clizia Incorvaia - facebook.com facebook