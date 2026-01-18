Clizia Incorvaia | La sentenza mi ha ridato dignità come madre Violenza fisica da Sarcina? Meglio omettere

Clizia Incorvaia commenta la recente sentenza, affermando che le ha restituito la dignità come madre. Dopo la decisione del tribunale, ha scelto di non commentare le accuse di violenza fisica da parte di Francesco Sarcina, preferendo mantenere un atteggiamento rispettoso e sobrio. La vicenda riguarda la tutela della figlia Nina e le dinamiche familiari, evidenziando l'importanza di un dialogo equilibrato e rispettoso.

Clizia Incorvaia ha rotto il silenzio dopo la sentenza dello scorso dicembre: il giudice l'ha prosciolta dall'accusa di usare la figlia Nina a scopo di lucro sui social, senza il consenso del padre Francesco Sarcina. "L'ho sempre tutelata. Se ci sono state violenze fisiche? Alcune cose è meglio ometterle", ha spiegato.

Verissimo, Clizia Incorvaia: “La sentenza mi ha restituito dignità come madre”

Durante l’ultima puntata di Verissimo, Clizia Incorvaia ha commentato la recente sentenza che le ha restituito la dignità come madre. La showgirl ha anche affrontato il rapporto con Francesco Sarcina, offrendo una prospettiva sincera e rispettosa sulla sua esperienza personale. Un intervento che ha messo in luce aspetti importanti della sua vita, con un tono sobrio e rispettoso, lontano da sensazionalismi.

