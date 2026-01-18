Clementino scappa dallo studio di The Voice | tifa Napoli ma volevano indossasse la sciarpa della Juventus

Durante la seconda puntata di The Voice Kids, Clementino ha deciso di non partecipare a una penitenza richiesta, motivando la sua scelta con la passione per il Napoli. La sua fede calcistica lo ha portato a rifiutare di indossare la sciarpa della Juventus, preferendo mantenere fede ai colori della sua squadra del cuore. Un episodio che ha suscitato interesse tra i telespettatori, evidenziando come le passioni sportive possano influenzare le scelte personali.

