Clementino scappa dallo studio di The Voice | tifa Napoli ma volevano indossasse la sciarpa della Juventus

Da fanpage.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seconda puntata di The Voice Kids, Clementino ha deciso di non partecipare a una penitenza richiesta, motivando la sua scelta con la passione per il Napoli. La sua fede calcistica lo ha portato a rifiutare di indossare la sciarpa della Juventus, preferendo mantenere fede ai colori della sua squadra del cuore. Un episodio che ha suscitato interesse tra i telespettatori, evidenziando come le passioni sportive possano influenzare le scelte personali.

La fede per il Napoli impedisce a Clementino di pagare una penitenza nel corso della seconda puntata di The Voice Kids. Il rapper avrebbe dovuto indossare una sciarpa della Juventus ma, pur di non farlo, ha provato a scappare dallo studio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

