Clamoroso in Inghilterra ecco l’autogol… dell’anno – Il video

Durante una partita di League One in Inghilterra, tra Stockport County e Rotherham United, si è verificato un autogol insolito, che sta attirando l’attenzione degli appassionati di calcio. Si tratta di un episodio raro e particolare, catturato in un video che sta circolando online. Di seguito, i dettagli e il video dell’evento che ha suscitato discussione tra gli spettatori.

(Adnkronos) – Un clamoroso autogol, forse mai visto sui campi da calcio. È successo in Inghilterra, in una partita di League One, la terza serie inglese, tra Stockport Country e Rotheram United. Il momento del match che sta facendo il giro del web è arrivato al 13', dopo un cross in area del Rotherham: il .

