Clamoroso in Coppa d'Africa il Senegal abbandona il campo al 95’ e grida allo scandalo | cos’è successo
In un episodio insolito in Coppa d'Africa, il Senegal ha deciso di lasciare il campo al 95', contestando alcune decisioni arbitrali a sfavore del Marocco. La partita si è conclusa con un gesto di protesta, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Un episodio che ha attirato l'attenzione sul ruolo delle decisioni arbitrali e sulle reazioni delle squadre in momenti di tensione.
Epilogo incredibile in Coppa d'Africa con il Senegal che ha abbandonato il campo nel recupero urlando allo scandalo dopo decisioni controverse arbitrali a favore del Marocco. Dopo diversi minuti il dietrofront.🔗 Leggi su Fanpage.it
Coppa d’Africa, follia nel recupero! Rigore Marocco, il Senegal lascia il campo…Poi Brahim Diaz fallisce il cucchiaio. Clamoroso quanto successo
Durante la partita di Coppa d’Africa, un episodio inatteso ha catturato l’attenzione: il rigore per il Marocco e la conseguente uscita del Senegal dal campo, seguiti dal tentativo fallito di Brahim Diaz su calcio di rigore. Un episodio che ha suscitato sorpresa e discussione, evidenziando come anche le situazioni più prevedibili possano riservare colpi di scena imprevedibili.
Leggi anche: Diao salta la Coppa d’Africa con il Senegal, paga l’infortunio ‘delle polemiche’ di Roma-Como
