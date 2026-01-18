Clamoroso in Coppa d'Africa il Senegal abbandona il campo al 95’ e grida allo scandalo | cos’è successo

In un episodio insolito in Coppa d'Africa, il Senegal ha deciso di lasciare il campo al 95', contestando alcune decisioni arbitrali a sfavore del Marocco. La partita si è conclusa con un gesto di protesta, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Un episodio che ha attirato l'attenzione sul ruolo delle decisioni arbitrali e sulle reazioni delle squadre in momenti di tensione.

