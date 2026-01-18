Ciro Capuano torna a Portici | visita allo stadio San Ciro

Ciro Capuano, ex calciatore e dirigente sportivo, ha fatto ritorno allo stadio San Ciro di Portici. L’occasione ha riunito figure istituzionali locali, tra cui l’assessora all’Ambiente Florinda Verde e il consigliere Maurizio Minichino. Un momento di riconoscimento e memoria sportiva, che ha rafforzato il legame tra l’ex atleta e la comunità porticese. La visita ha rappresentato un importante segno di appartenenza e valorizzazione del patrimonio sportivo locale.

Porticesi Eccellenti Ciro Capuano torna allo stadio San Ciro. Fonte foto: ass.ra Florinda Verde Un pomeriggio di emozione e memoria sportiva quello vissuto ieri allo stadio San Ciro, dove Ciro Capuano, dirigente sportivo ed ex calciatore professionista, è tornato nella sua Portici accompagnato dall’assessora all’Ambiente Florinda Verde e dal consigliere comunale Maurizio Minichino. Capuano, oggi residente in Toscana, ha indossato la maglia del Portici dal 1997 al 1998, prima di intraprendere una carriera luminosa che lo ha portato fino alla Serie A. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Portici 1906, resta uno dei talenti più rappresentativi nati in città. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Ciro Capuano torna a Portici: visita allo stadio San Ciro Leggi anche: Dall'eurogol a San Siro ai campetti di Promozione con i ragazzini, Ciro Capuano: "Studio per fare il dirigente" Leggi anche: Addio allo storico patron dello Chalet Ciro: lutto nel mondo dell'imprenditoria napoletana

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.