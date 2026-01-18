Cos’è la verità? Perché la ricerchiamo così tanto? Perché è così importante? Paolo Sorrentino torna al cinema presentando La Grazia, nuovo film con Toni Servillo che racconta la storia di un Presidente della Repubblica, Mariano De Santis, giunto quasi al termine del suo mandato, che si ritrova a fare i conti con questioni spinose, come concedere la grazia a due detenuti e firmare la legge sul fine vita. La Grazia è una miscela di attenzioni su temi di grande rilevanza sia di natura sociale che etica, che si fonda con l’affetto del rapporto padre-figlia e il dilemma interiore di confrontarsi con un lutto in parte congelato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - CineMind: La Grazia, la sospensione necessaria per la liberazione

CineMind: la magia del piccolo Edward mani di forbice

CineMind presenta una magica narrazione ispirata a Edward Mani di Forbice, un personaggio nato dall’ingegno di un inventore. La sua storia, intrisa di emozioni e mistero, si svolge tra le mura di un castello, dove un uomo incompleto aspetta di scoprire il suo destino e il significato della propria umanità.

Leggi anche: Cinque mesi di sospensione per l’insegnante che aveva contestato la Shoah. Fa ricorso contro la sanzione, la Cassazione dice no: “Condotta in contrasto con la funzione docente”