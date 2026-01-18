CINEMA CIRCUS | Il Cop Universe indiano | poliziotti nazionalismo e cinema action secondo Rohit Shetty

Cinema Circus esplora il Cop Universe indiano, un progetto che unisce film di azione, poliziotti e nazionalismo secondo la visione di Rohit Shetty. In un contesto di universi narrativi sempre più articolati, anche l’India ha creato un proprio mondo condiviso, caratterizzato da personaggi ricorrenti e tematiche forti, contribuendo a definire un nuovo panorama cinematografico nazionale.

In tempi di universi espansi e mondi condivisi, di personaggi e storie che si rincorrono di film in film, esondando anche in opere multimediali, anche l’India ha deciso di dotarsi di almeno un cinematic universe. Solo che non era interessata ai supereroi — o meglio, non a tizi in costume con superpoteri alieni o soprannaturali — bensì a una loro versione più concreta e terrestre: i poliziotti. La genesi della serie. Alla base dell’operazione c’è Rohit Shetty, regista che si è spesso mosso tra thriller e commedia, raggiungendo il successo con una trilogia che si collocava proprio al confine tra gangster movie e farsa: Golmaal. 🔗 Leggi su Screenworld.it

