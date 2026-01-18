Il tempo a Bergamo per domenica 18 gennaio prevede condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso o coperto, con possibilità di brevi schiarite nel corso del pomeriggio. La giornata si presenta stabile, senza particolari fenomeni meteorologici previsti. È consigliabile consultare aggiornamenti locali per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Il meteo a Bergamo per la giornata di domenica 18 gennaio: cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. in serata deboli piogge, sono previsti 0.2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1547m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Previsioni a cura di 3BMeteo. Le previsioni in Lombardia Dopo aver dato uno sguardo al meteo a Bergamo diamo un’occhiata alle previsioni in Lombardia: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Cielo poco nuvoloso, peggiora nel pomeriggio: temperature in calo

Leggi anche: Cielo molto nuvoloso, in serata deboli piogge

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cielo molto nuvoloso, nel pomeriggio brevi schiarite; Meteo Toscana, freddo in ritirata: settimana all'insegna del cielo nuvoloso. Le previsioni; Le previsioni meteo dì lunedì 12 gennaio 2026; Meteo, al mattino cielo poco nuvoloso con nubi di passaggio.

Meteo, al mattino cielo molto nuvoloso: possibili piogge e quota neve oltre i milletrecento metri sulle Alpi - Sul resto della Liguria, si assisterà al transito di stratificazioni medio- lavocedigenova.it