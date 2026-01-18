Il ciclocross torna protagonista con la vittoria di Mathieu Van Der Poel a Benidorm. Dopo aver inizialmente valutato il ritiro dalla tappa di Coppa del Mondo in Spagna, il campione olandese ha deciso di partecipare, ottenendo un successo che conferma il suo ottimo stato di forma. La sua stagione continua a sorprendere, segnando un percorso di grandi risultati anche in questa disciplina.

Roma, 18 gennaio 2026 - Probabilmente, quando sembrava orientato verso il no alla partecipazione alla tappa di Coppa del Mondo di Benidorm i suoi avversari avranno tirato un sospiro di sollievo, ma ieri a sorpresa Mathieu Van Der Poel ha cambiato idea: semaforo verde per la gara spagnola e, tanto per cambiare, ennesima vittoria nel ciclocross, in una stagione a dir poco perfetta al punto da aver modificato i propri piani strada facendo. La gara e le dichiarazioni di Van Der Poel. La Coppa del Mondo, infatti, non era un obiettivo dichiarato dell'olandese, che per quella che potrebbe essere la sua ultima annata nel fango aveva puntato tutto sul Mondiale di Hulst a febbraio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclocross, Van Der Poel vince anche a Benidorm

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2026 in DIRETTA: c’è Van der Poel!

Benvenuti alla diretta live della decima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross, in programma a Benidorm, Spagna. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale sulla competizione, con la partecipazione di Van der Poel e altri atleti di rilievo. Rimanete sintonizzati per tutte le novità e i risultati della gara.

Mathieu van der Poel ci ripensa e correrà a Benidorm: caccia alla Coppa del Mondo di ciclocross

Mathieu van der Poel ha deciso di partecipare alla tappa di Benidorm della Coppa del Mondo di ciclocross, prevista per domenica 18 gennaio in Spagna. Dopo aver inizialmente confermato la sua presenza e poi rinunciato, il campione ha riconsiderato la sua partecipazione, tornando a inserirsi nel roster ufficiale. La sua presenza rappresenta un’importante opportunità per il circuito e gli appassionati di ciclismo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

CICLOCROSS BENIDORM 2025

CDM Ciclocross, Mathieu Van Der Poel festeggia la vittoria a Benidorm: “Non mi aspettavo di rimanere da solo così presto e per così tanto” x.com

CDM di ciclocross a Benidorm: Del Grosso e Van der Poel al comando nel primo giro. Il percorso è veloce, c'è un tratto fangoso, ma la sabbia è molto compatta e praticamente è come se non ci fosse. - facebook.com facebook