Nel ciclocross di Benidorm, Van der Poel conquista il suo decimo successo su dieci gare stagionali, confermando la sua supremazia. Intanto, in Italia, Pezzo Rosola e Pellizotti si aggiudicano le rispettive categorie juniores, contribuendo a una giornata di risultati importanti per il ciclismo nazionale. Un fine settimana che testimonia la crescita e la competitività delle giovani leve e la costanza dell’atleta olandese nel circuito internazionale.

Mathieu Van der Poel non si batte. Per l’olandese della Alpecin, che domani compirà 31 anni, a Benidorm (Spagna) in Coppa del Mondo è arrivato il 10° successo nella stagione del cross su 10 gare effettuate (49° vittoria in carriera in Coppa del Mondo): la conclusione, impennando, è stato il segno del suo dominio. Sul podio con lui, il belga Nys e lo spagnolo Orts: Van der Poel è sempre più favorito per l’ottavo titolo mondiale (domenica 1° febbraio), come nessuno mai. Ma da Benidorm sono arrivati anche ottimi riscontri per l’Italia giovane: hanno vinto nelle categorie jr infatti i figli d’arte Patrik Pezzo Rosola (con Grigolini terzo) e Giorgia Pellizotti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ciclocross, Van der Poel fa 10 su 10. Festa Italia con Pezzo Rosola e Pellizotti nelle categorie jr

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel, partenza alle 15.10

Ciclocross: parte bene il 2026 di van der Poel, l’olandese vince il Trofee Baal. Fontana in top 10

Mathieu van der Poel apre con successo il 2026 vincendo il Trofee Baal, gara valida per il circuito X20 di ciclocross svoltasi in Belgio. L’olandese si è distinto con una prestazione solida, confermando la sua forma e il suo ruolo di protagonista nel settore. Anche un altro italiano, Fontana, si è distinto, entrando nella top 10 della competizione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

CDM Ciclocross, Mathieu Van Der Poel domina anche a Benidorm! 15° Filippo Agostinacchio x.com

Mathieu van der Poel ci ripensa e sarà al via della prova di Coppa del Mondo a Benidorm (18 gennaio) per difendere il proprio primato in classifica generale #ciclocross #cxworldcup #vanderpoel - facebook.com facebook