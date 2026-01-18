Nella giornata di Benidorm, l'olandese David Haverdings si aggiudica la gara di ciclocross, confermando la sua esperienza. Viezzi si piazza tra i primi cinque, evidenziando la buona forma degli italiani in una competizione caratterizzata da un alto livello di competitività. Sebbene l’Italia non abbia ottenuto il terzo successo consecutivo, la presenza di atleti di rilievo sottolinea la crescita del settore nel panorama internazionale.

L’Italia non riesce a centrare la terza affermazione in altrettante gare nell’intensa giornata di Benidorm, ma si conferma tra le nazioni di riferimento del panorama internazionale. David Haverdings si aggiudica la gara Under 23 della tappa di Coppa del Mondo di ciclocross in Spagna, mentre Stefano Viezzi centra un piazzam ento importante in Top 5. L’olandese David Haverdings conquista il successo in volata, 48’18” il suo tempo di riferimento, dopo uno splendido duello all’ultimo centimetro con i due compagni di fuga. L’atleta neerlandese è il più lesto nel finale e precede il duo belga formato da Yordi Corsus e da Aaron Dockx, secondo e terzo ad un solo secondo dal vincitore. 🔗 Leggi su Oasport.it

Coppa del Mondo ciclocross, l’olandese David Haverdings vince anche a Benidorm. Viezzi in Top 5

